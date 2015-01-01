"بسبب حمار".. مصرع مزارع على يد نجله في المنيا





لقي فلاح مصرعه عن طريق الخطأ على يد نجله، في أثناء مشاجرة نشبت بينهما وبين نجل عمه، بعد أن قام "حمار" بأكل بعض الحشائش من أرض الطرف الثاني وتطورت لمشاجرة، أدت لقيام الابن بمحاولة طعن نجل عمه وأخطأ الضربة وسكنت في رقبت والده.تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة ملوي بوصول " محمد-ع " 55 عاما، مزارع، جثة هامدة، وتبين وجود آثار طعنة نافذه بالرقبة من الجنب.على الفور شكل العميد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب فريق بحث جنائي بقيادة المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز، وكشفت التحريات أن سبب الواقعة، نشوب خلاف بين المجني عليه وابن عمه ويدعى "محمد. ن"، 25 عاما، فلاح، بعد أن أكل "حمار" يملكه المجني عليه من حشائش أرض زراعية ملك الثاني، فنشبت مشاجرة بينهما، تدخل على اثرها نجل المجني عليه "حمادة" 17 عاما، فلاح، محاولا قتل الأول بسكين، إلا إنه اثناء الشجار اصطدمت يده برقبته والده وأسقطه قتيلا.تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، واعترف بصحة الواقع، وتحرر محضرا، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.