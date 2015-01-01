مشاجرة بالأسلحة النارية وكر وفر في شبرا الخيمة

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أُصيب 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين بسبب الخلافات المالية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجرى نقل المصابين للمستشفى وتولت التحقيق.





تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ للعميد صموئيل عطا الله مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصابين بناحية "الفرنواني".





وتبين حدوثها بين كل من طرف أو "إ. ع. ع" (25 عاما - موظف بشركة أدوية) مصاب برش خرطوش بالقدم اليسرى، "أ. ع. م" (18 عاما - طالب) مصاب "طرف ثان"، "ك. م. ع" (27 عاما - عامل) مصاب، "م. ب. م" (20 عاما - عاطل)، وذلك لسابقة وجود خلاف بين الطرفان على مبلغ مالي مستحق للطرف الأول.





ونشبت مشادة كلامية بين المصابين، خلال محاولة "الطرف الأول" استيقاف "الطرف الثاني" حال سيرهما بالشارع لمطالبتهما بالمبلغ المستحق لهما، أطلق على إثرها الثالث عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته خلال محاولته الهرب مع الرابع، ومطاردة الطرف الأول لهما، إلا أنَّ الأهالي تمكنوا من ضبطه وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة وأحدثوا به الإصابات.



وبسؤال الطرف الأول، أيد مضمون ما أسفر عنه الفحص واتهم الطرف الثاني بالتعدي عليهما وإحداث إصابتهما، حُرر عن ذلك المحضر رقم 14502 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019.



