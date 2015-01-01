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رئيس جهاز مدينة الشروق يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 11:33 ص
رئيس جهاز مدينة الشروق يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق
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أحمد الشيخ
 
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تابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، خلال جولته التفقدية بالمدينة أعمال رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع  بمنطقة إسكان المستقبل  بالمدينة، ورافقه المهندس محمد عادل، نائب رئيس الجهاز للطرق، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمشروع بالجودة والكفاءة المطلوبة.

كما استمع رئيس الجهاز خلال جولته لشكاوى بعض سكان المنطقة، وشدد على ضرورة التواصل المستمر مع سكان المدينة والاستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها في أسرع وقت،  كما وجه بتلافي الملاحظات المرصودة أثناء المرور، وكذا التنبيه على الشركة المنفذة بدفع العمل وجودة التنفيذ لتحقيق الهدف من المشروع واستكمال الأعمال تباعاً.

كما تفقد رئيس الجهاز أعمال رفع كفاءة  الموقع العام لمنطقة إسكان الشباب الـ70 مترا، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال لتحقيق الاستفادة وسبل الراحة لسكان المنطقة.

من ناحية أخرى، كرم المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، المهندس أحمد محمد عبدالفتاح، مدير المكتب الفني بإدارة الزراعة بجهاز المدينة، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على تقدير جهود وعطاء العاملين وتحفيزاً على مواصلة العمل بكفاءة وجودة عالية، ولتحقيق التميز في العمل.

وقال رئيس الجهاز: يأتي التكريم عن شهر يوليو2019، مضيفاً أن الإدارة الحديثة تنطلق دائماً من اهتمامها بالعنصر البشرى، وأن ما حققه الجهاز من إنجازات لم يكن إلا بفضل مثابرة العاملين وتحملهم المسئولية على أكمل وجه، وأن التكريم للموظف المثالي سيتم كل شهر، وذلك لتحفيز موظفي الجهاز على بذل المزيد من الجهد والعطاء لإنجاز المشروعات المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أنه شارك في التكريم المهندس محمود هلال، نائب رئيس جهاز مدينة الشروق، والمهندس عادل فريد، مدير إدارة الزراعة بالجهاز، والمهندس عادل عفيفي مدير إدارة التشغيل والصيانة.


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