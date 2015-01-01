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مدرب أستون فيلا يتحدث عن تريزيجيه ويلخص قدراته في 3 نقاط فقط

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:15 ص
مدرب أستون فيلا يتحدث عن تريزيجيه ويلخص قدراته في 3 نقاط فقط
تريزيجيه
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الفجر الرياضي
 
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أبدى دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا سعادته بضم محمود حسن تريزيجيه من فريق قاسم باشا التركي.

 

وأوضح مدرب أستون فيلا في تصريحات للموقع الرسمي لناديه أن تريزيجيه سيسبب الكثير من المشاكل للخصوم في الدوري الإنجليزي قائلًا: "متشوقون للعمل مع تريزيجيه فلقدت شاهدته أكثر من مرة.. إنه لاعب من الطراز الذي يلعب على الأجناب بشكل رائع".

 

وأضاف مدرب أستون فيلا: "لقد كنا نبحث عن هذا الطراز من اللاعبين مثل تريزيجيه إنه يسبب الكثير من المشاكل للخصوم خاصة في الثلث الأخير من الملعب ودائمًا ما يسجل أهداف".

 

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