"الإسكان": جارٍ تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 10:24 ص
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أكدت وزارة الإسكان، أنه جارٍ تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة المنيا، بإجمالي طاقة مضافة 479 ألف م3/يوم، بتكلفة مليار و818 مليون جنيه.
وأوضح أنه جارٍ إجراء تجارب التشغيل لمشروع محطة مياه أبوقرقاص وشبكاتها، بطاقة 204 آلاف م3/ يوم، بتكلفة 920 مليون جنيه، كما تم البدء بإجراء تجارب التشغيل للروافع والمحطة، بمشروع صرف صحي المنيا (الظهير الصحراوى)، بطاقة 90 ألف م3/ يوم، بتكلفة 565 مليون جنيه.
وأضافت الوزارة، أنه جارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة تنقية المياه بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 45/90 ألف م3/ يوم، بتكلفة 53 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروع محطة المعالجة بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 140 ألف م3/ يوم، بتكلفة 280 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما تباعاً قبل نهاية العام الحالى 2019.
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