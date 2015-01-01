"الإسكان": جارٍ تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنيا

أكدت وزارة الإسكان، أنه جارٍ تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة المنيا، بإجمالي طاقة مضافة 479 ألف م3/يوم، بتكلفة مليار و818 مليون جنيه.





وأوضح أنه جارٍ إجراء تجارب التشغيل لمشروع محطة مياه أبوقرقاص وشبكاتها، بطاقة 204 آلاف م3/ يوم، بتكلفة 920 مليون جنيه، كما تم البدء بإجراء تجارب التشغيل للروافع والمحطة، بمشروع صرف صحي المنيا (الظهير الصحراوى)، بطاقة 90 ألف م3/ يوم، بتكلفة 565 مليون جنيه.





وأضافت الوزارة، أنه جارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة تنقية المياه بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 45/90 ألف م3/ يوم، بتكلفة 53 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروع محطة المعالجة بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 140 ألف م3/ يوم، بتكلفة 280 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذهما تباعاً قبل نهاية العام الحالى 2019.







