استقر خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك على إجراء 3 تغييرات في تشكيل الفريق أمام الإسماعيلي ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأيمن حفني

خط الهجوم: عمر السعيد