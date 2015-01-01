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تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:52 ص
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي
الزمالك والإسماعيلي
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الفجر الرياضي
 
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استقر خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك على إجراء 3 تغييرات في تشكيل الفريق أمام الإسماعيلي ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري.

 

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي

 

حراسة المرمى: عماد السيد

 

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة

 

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأيمن حفني

 

خط الهجوم: عمر السعيد

 

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