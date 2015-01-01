تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:52 ص
الفجر الرياضي
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استقر خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك على إجراء 3 تغييرات في تشكيل الفريق أمام الإسماعيلي ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري.
تشكيل الزمالك
المتوقع أمام الإسماعيلي
حراسة المرمى:
عماد السيد
خط الدفاع: حمدي
النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة
خط الوسط: طارق
حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأيمن حفني
خط الهجوم: عمر
السعيد
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