عاجل.. قطع المياه عن 20 منطقة جديدة بالقاهرة لمدة 12 ساعة (اعمل حسابك)

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه سيتم قطع المياه عن 20 منطقة وذلك ابتداءً من الساعة 12 مساء اليوم الأربعاء 24/7/2019 وحتى الساعة 12 ظهر يوم الخميس 25/7/2019، نظراً لقيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بالانتهاء من مشروع تغذية العاصمة الإدارية الجديدة بمياه الشرب، حيث ستتم أعمال الربط على محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة.





والمناطق المقرر قطع المياه عنها هي: (المستثمرين الجنوبية "متضمنة الإسكان العائلي" – المستثمرين الشمالية – المنطقة الصناعية – جاردنيا – لاروا – منطقة الجامعة الأمريكية – النرجس فيلات وعمارات والخدمات – منطقة اللوتس – الأيقونة – التمر حنة – دار مصر "الأندلس والقرنفل" – مناطق الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية – الرحاب2 – امتداد الرحاب – القطاع الثالث والرابع من مركز خدمات المدينة).





‎وأوضح المهندس عادل النجار أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكداً قيام الجهاز بتوفير سيارات مياه للشرب، وفى حالة احتياجها يرجى الاتصال على الرقم 15100.



