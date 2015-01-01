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تأخيرات اليوم على خطوط السكة الحديد من القاهرة لأسوان

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:47 ص
تأخيرات اليوم على خطوط السكة الحديد من القاهرة لأسوان
أرشيفية
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كرستينا عياد
 
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أعلنت هيئة السكة الحديد، التأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء، على بعض خطوط الهيئة نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك، وتحديث نظم الإشارات، وهى كالتالي:
 
أولا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة

ثانيا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- القاهرة / أسيوط مدة 35 دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثا: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة

رابعا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة، وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

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المزيد عن: هيئة السكة الحديد، التأخيرات صيانة السكك خطوط السكة الحديد من القاهرة لأسوان خط القاهرة
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