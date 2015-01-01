الانهيارات الارضية في جنوب غرب الصين تقتل 12 شخصا

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أوضحت السلطات انه لقي ما لا يقل عن 12 شخصًا حتفهم في انهيارين أرضيين في جنوب غرب الصين وتجري عملية إنقاذ ل 34 شخص مفقود.



قالت محطة التلفزيون المركزية الصينية CCTV إن انهيار أرضي ليلة الثلاثاء دفن 21 منزلًا وتسبب في مقتل 11 شخصًا على الأقل في محافظة شويتشنغ بمقاطعة قويتشو.



تم انقاذ 11 شخصا بينما لا يزال 34 آخرون في عداد المفقودين، ويبحث أكثر من 500 من رجال الانقاذ في المنطقة.



أصاب انهيار أرضى سابق قرية فى مقاطعة هيزهانغ فى قويتشو بعد ظهر اليوم، مما أسفر عن مصرع شخص وفقد ستة.



ذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أن الانهيار الأرضي وقع في موقع بناء طريق سريع.

