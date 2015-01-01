بدء صرف وقبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة "العربية والأجنبية"
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:36 ص
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يبدأ اليوم، صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.
ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل بالمكتب الرئيسى بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.
وقالت الوزارة، فى بيان لها، إنه من أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة للطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بفتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات –عزبة سعد – بسموحة، لخدمة أبناء الإسكندرية والوجه البحرى بصفة عامة.
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