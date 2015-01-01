تهنئة الرئيس وقرينته بثورة يوليو تتصدر اهتمامات الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى والسيدة قرينته أمس للشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو، وعددا من أخبار الشأن المحلى.





ففى صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن ثورة 23 يوليو 1952 ضربت مثالا على وعى الشعب، وأثبتت رغبة المصريين فى بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن.





ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى قوله، فى تدوينة كتبها أمس على حسابه بموقع "فيسبوك"، نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التى ضربت مثلا على وعى الشعب المصرى العظيم، ورغبته الشديدة فى بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة.





كما ذكرت صحيفة "الأهرام" أن السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية هنأت الشعب المصرى بذكرى ثورة 23 يوليو.





وأضافت الصحيفة أن قرينة الرئيس، كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أهنئ الشعب المصرى العظيم بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، التى تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعبا وجيشا من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله، لتظل ذكرى ثورة يوليو شاهدا على إرادة هذا الشعب".





وفى الشان المحلى أيضا، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن موقع التنسيق الإلكترونى للجامعات يستمر فى تلقى رغبات طلاب المرحلة الأولى حيث وصل عدد طلاب الذين سجلوا رغباتهم إلى ما يقرب من 130 ألف طالب ومازال هناك 13 ألفا لديهم فرصة لتسجيل رغباتهم حتى الساعة السابعة من مساء غد الخميس ومن المنتظر إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بداية من الأسبوع المقبل.





أما صحيفة "الأخبار" فذكرت أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحث آخر المستجدات فى مشروع تحويل السيارات والميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعى ، حيث تم استعراض حصر بأعداد مركبات النقل الجماعى التى تعمل بالبنزين، تمهيدا لتحويلها للعمل بالوقود المزدوج على 3 مراحل، بدءا من سبتمبر القادم حتى نهاية 2022، باستثمارات متوقعة 3.109 مليار جنيه، تشمل تكلفة إنشاء 100 محطة تموين وتحويل 142 ألفا و124مركبة من بين 159 ألفا و837 تم حصرها، بينما يبلغ وفر استيراد بنزين 80 سنويا نحو 9.6 مليار جنيه.





من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة الإسكان تطرح قريبا 9024 وحدة سكنية بمساحة 118 مترا للوحدة بمدينة بدر للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.





ونقلت الصحيفة عن المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن المتقدم للحجز يقوم بسداد 25 % من إجمالى قيمة الوحدة كمقدمة حجز مقسمة على 3 دفعات الأولى بنسبة 5 % عند التعاقد على الوحدة والدفعة الثانية بنسبة 5 % عند التخصيص والدفعة الثالثة بنسبة 15 % عند الاستلام، على أن يتم سداد باقى قيمة الوحدة مقسمة على 15 عاما لفائدة متناقصة ولأقساط ربع سنوية، كما يتم سداد 7 % من قيمة الوحدة كوديعة صيانة.





وتحت عنوان "مصر للطيران تقل 3217 حاجا للأراضى المقدسة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مصر للطيران سيرت 13 رحلة جوية نقلت على متنها 3217 حاجا إلى الأراضى المقدسة أمس لأداء فريضة الحج.





ونقلت الصحيفة عن مصادر بالشركة تأكيدها تسيير 4 رحلات إلى جدة نقلت 943 حاجا و9 رحلات إلى المدينة المنورة بواقع 4 رحلات من برج العرب نقلت 933 حاجا و5 رحلات من مطار القاهرة نقلت 1314 حاجا من حجاج قرعة الدقهلية والغربية والبحيرة والإسكندرية ، بالإضافة إلى بعثة التضامن والداخلية والترانزيت من باماكو وحجاج أفراد وسياحة بخلاف رحلات العمل.





وفى تناولها للشان المحلى أيضا، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "صكوك الأضاحى للمنازل" أن وزارة الأوقاف أطلقت خدمة توصيل صكوك الأضاحى للمنازل للراغبين فى شراء صك الأوقاف.





وأضافت أن الوزارة أوضحت أن إجمالى حصيلة مبيعات صكوك أضاحى وزارة الأوقاف بلغ 21 مليونا و920 ألفا و400 جنيه حتى الآن.



