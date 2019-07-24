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عاجل.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة بعد قليل لمدة 12 ساعة

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:18 ص
عاجل.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة بعد قليل لمدة 12 ساعة
أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع الخدمة عن عدة مناطق، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح اليوم الأربعاء 24/7/2019، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، نظراً لقيام الشركة بتحويل مسار خطى المياه الرئيسيين أقطار (1000 مم – 1200 مم) المتعارضين مع محور ترعة الطوارئ.

والمناطق المقرر قطع المياه عنها هي: (مناطق إسكان مدينة السلام المختلفة – شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – تقسيم عمر بن الخطاب – مساكن أطلس – الفاروقية – السجن المركزى منطقة الشواكر – محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر).

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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