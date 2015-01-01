مصطفى يونس: الزمالك فرط في الدوري

يرى مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، أن الزمالك فرط في فرصة الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم رغم أنه كان قريبًا من حسمها.









قال يونس في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "تحدثت مع رئيس الزمالك عن أن الفريق فقد 16 نقطة في 15 مباراة خلال الدور الثاني وبالتالي لايمكن أن يحصد الدوري".









وتابع: "الإعلام والمسئولون والجمهور نقلوا شعور للاعبي الزمالك أن الفريق حسم الدوري، وهو خطأ كبير".









وواصل: "الأهلي استفاد من مؤجلاته خاصة وأنه خاضها بعدما دعم صفوفه بالعديد من العناصر المميزة".



