"سحلوني وضربوني".. حلمي بكر يتهم طليقته باستئجار بلطجية للاعتداء عليه وخطف طفلته





اتهم الموسيقار حلمي بكر طليقته سماح عبد الرحمن القرشي، باقتحام شقته في حي المهندسين، مستعينة بمجموعة من البلطجية.





وأكد في تصريحات صحفية أنه تعرض للاعتداء بواسطة هؤلاء البلطجية، مضيفًا: "سحلوني وضربوني وأهانوني قدام الجيران".





واتهم طليقته بخطف ابنته الصغيرة "ريهام حلمي"، البالغة من العمر سنتين وبضعة شهور.





وأكد أنه تعرض لإصابات بالغة في الكتف اليسرى والرقبة وحروق في اليد، فضلًا عن إصابات في الركبة أدت إلى صعوبة بالغة في الحركة، أدت إلى نقله إلى مستشفى العجوزة، لإثبات حالته وتلقيه العلاج.



