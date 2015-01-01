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جمال شقرة: محمد نجيب قال لي إن الإخوان "ضحكوا عليه"

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 07:09 ص
جمال شقرة: محمد نجيب قال لي إن الإخوان ضحكوا عليه
الدكتور جمال شقرة
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، إنه كان هناك صدام عنيف بين جمال عبد الناصر، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين حسن الهضيبي، وطلبوا منه أن يحكم ولكن بشرط أن يعود إليهم ليأخذ رأيهم في كل القرارات.

وأضاف "شقرة"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن جماعة الإخوان حرضوا اللواء محمد نجيب، وهو شخص وطني وله تاريخه، مضيفا: ولكن كما قال لي نجيب إن الإخوان "ضحكوا عليه".

وتابع أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، أن "نجيب" قال عن نفسه إنه كان محافظا وليس لديه مستوى الشباب، وكان يقول إن "عبد الناصر كان عايز ياكل الساندوتش مرة واحدة" أي أنه كان يريد تغييرا جذريا مرة واحدة.
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