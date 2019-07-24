فور طرحة.. "أولاد رزق 2" يحصد المركز الأول بقائمة تريند يوتيوب (فيديو)
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 05:15 ص
Advertisements
Advertisements
تصدر الإعلان الرسمي لفيلم "أولاد رزق 2"، والذي نشره الفنان أحمد عز، عبر حسابه الرسمي بموقع يوتيوب أكثر من 935,956 ألف مشاهدة، خلال 24 ساعة.
وحصد البرومو المركز الأول بقائمة تريند يوتيوب فور طرحه بيوتيوب في 22 يوليو الجاري.
وظهر خلال البرومو أبطال العمل، أحمد عز، وعمرو يوسف، ومحمد ممدوح، وغادة عادل، وأحمد الفيشاوي، وغيرهم.
هذا ومن المقرر أن يشارك في سباق عيد الأضحى المقبل.
وتدور أحداثه بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول حاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالأبتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.
فيلم "ولاد رزق 2"، يشارك في بطولته مع كل من أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم ومحمد ممدوح، وغيرهم من النجوم وتأليف صلاح الجيهني واخراج طارق العريان.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- بدء تصوير الجزء الثاني من "ولاد رزق" في هذا الموعد
- سر اعتذار ياسمين صبري عن المشاركة في "أولاد رزق" 2
- باسم سمرة ينضم لبطولة الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق".. تعرف على التفاصيل
- أحمد الفيشاوي يُنهي أزمة انفصاله عن زوجته برسالة رومانسية في عيد ميلادها
- إطلالة صادمة لـ سوسن بدر في كواليس "ولاد رزق"
- سوسن بدر شريرة في "أولاد رزق 2"
- شاهد.. البرومو الرسمي لفيلم "ولاد رزق ٢" (فيديو)
- أحمد عز ينشر الإعلان الرسمي لـ"أولاد رزق 2"
- 100 ألف مشاهدة للإعلان الرسمي لـ"أولاد رزق 2" بعد ساعات قليلة من عرضه
- الإعلان التشويقي لـ "أولاد رزق 2" يقترب من مليون مشاهدة (فيديو)