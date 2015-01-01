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ماجي بوغصن تستأصل ورما بالرأس.. تغريدة إعلامية تكشف حالتها

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 03:29 ص
ماجي بوغصن تستأصل ورما بالرأس.. تغريدة إعلامية تكشف حالتها
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شغلت الحالة الصحية للفنانة اللبنانية ماغي بوغصن في الساعات الماضية مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت صفحات خبرا مفاده أن الفنانة خضعت الثلاثاء، لعملية جراحية عاجلة في الرأس في إحدى مستشفيات العاصمة بيروت.

وأكد المكتب الإعلامي لماجي غصن، في تصريحات صحفية، مشيرا إلى أن الحالة الصحيّة لماغي أصبحت مستقرة، وقال إن العملية تكللت بالنجاح.

كذلك أعلن أن الفنانة تمكث حالياً في العناية المركّزة حيث يشرف على علاجها طاقم طبّي متخصّص.

وبعد انتشار الأخبار، خرجت الإعلامية رولا نصر، وشرحت عبر تغريدة نشرتها في تويتر الحالة الصحية لماغي، وقالت رولا: "النجمة #ماغي_بو_غصن بخير، ما كان بدها تنشر الخبر بس ما بعرف ليه فجأة كل العالم عرفت. عموما عملت عملية مبارح لاستئصال ورم في الرأس بس منو سرطان كتر خير الله. العملية نجحت بشكل كبير وأكتر مما كانوا متوقعين بفضل صلوات المحبين. بكرا مفروض تخرج من العناية الفائقة. ادعولها".

يذكر أن الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن قد أطلت في رمضان الماضي بطلة في مسلسل "بروفا" إلى جانب الممثل المصري أحمد فهمي.


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