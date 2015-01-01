الإصابات تضرب قائمة الأهلي قبل مواجهة الهلال في دوري الأبطال

تعرض الجهاز الفني لنادي أهلي جدة السعودي لصدمة قوية، وذلك بعد أنباء عن إمكانية غياب الثنائي "سعيد المولد" ولاعب الرآس الأخصر "دجانيني تفاريس" عن مواجهة الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا والمقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل.









وأصبح المدرب الكروات "برانكو إيفانكوفيتش" في حيرة كبيرة من أمره، وذلك بعدما تعرض الثنائي إلى إصابات عضلية خلال مشاركتهما مع الفريق في المعسكر الإستعدادي والذي يقام في النمسا في هذه الفترة، ولذا فإن المدرب قد طالب إجراء فحوصات طبية شاملة على الثنائي "دجانيني والمولد"، وبعدها قام بإبعادهما عن مباراة الفريق الودية أمام نادي برافو السلوفيني.









وقالت صحيفة "الرياضية السعودية"، بأن الجهاز الطبي لنادي أهلي حدة يكثف الآن جهود لعلاج هذا الثنائي من إصابات التمزق العضلي التي تعرضوا لها خلال المعسكر، في محاولة منهم لمساعدة اللاعبين للعودة إلى صفوف الفريق قبل مواجهة الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.



