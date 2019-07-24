حالة الطقس اليوم الأربعاء 24-7-2019 في محافظات مصر والدول العربية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء 24 يوليو، طقس حار رطب على القاهرة ومدن الوجه البحري حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية.





وتشهد جنوب الصعيد طقسا يكون شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.





وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا في درجات الحرارة العظمى والصغري المتوقعة على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، فضلًا عن عدد من العواصم العربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر





القاهرة 26 37





الإسكندرية 25 32





مطروح 23 30





شبين الكوم 25 36





طنطا 25 35





دمنهور 25 33





بلطيم 24 31





بورسعيد 24 33





الإسماعيلية 24 36





السويس 24 37





العريش 22 32





دمياط 25 31





الزقازيق 25 36





رأس سدر 25 36





نويبع 29 37





طابا 24 35





سانت كاترين 17 34





شرم الشيخ 29 40





الغردقة 28 39





مرسى علم 30 38





الفيوم 24 38





بنى سويف 24 39





المنيا 24 39





أسيوط 26 39





سوهاج 24 39





قنا 26 41





الأقصر 26 41





أسوان 28 41





حلايب 26 35





شلاتين 24 38





درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من العوام العربية





طرابلس 22 30





تونس 21 34





الجزائر 22 30





الرباط 20 28





الرياض 27 45





مكة المكرمة 29 44





المدينة 27 44





المنامة 32 38





أبوظبى 34 42





الكويت 33 47





بيروت 26 30





عمان 19 34





غزة 22 31





بغداد 28 47





مسقط 29 31





صنعاء 17 30





الخرطوم 27 40



