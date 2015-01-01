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أستاذ تاريخ: مصر لم تكن تُقرض الدول الكبرى قبل 1952

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 02:14 ص
أستاذ تاريخ: مصر لم تكن تُقرض الدول الكبرى قبل 1952
الدكتور محمد عفيفي
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور محمد عفيفي، رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب، جامعة القاهرة، إنه من أهم الإنجازات التي قدمتها ثورة 23 يوليو هو إقرار قانون الإصلاح الزراعي، رغم أنه كان مطروحا في مجلس الشيوخ قبل الثورة.

وأضاف "عفيفي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن فكرة تأميم قناة السويس أيضا كانت مطروحة من أيام الزعيم محمد فريد، ولكن شجاعة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت في اتخاذ القرار عام 1956.

ولفت رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب، إلى أن الاقتصاد المصري كان قويا قبل ثورة 1952، ويعتمد على القطن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ما يقال عن أن مصر كانت تقرض الدول الكبرى غير صحيح، موضحا أن هذا الأمر يعود إلى مشكلة اقتصادية كانت تمر بها بريطانيا أيام الحرب العالمية الثانية، وحصلت من مصر على قمح ومواد غذائية بتعهد بأن قيمة هذا ستكون رصيد بالجنية الإسترليني في بريطانيا تحصل عليه مصر بعد الحرب.
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