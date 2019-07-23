جمال شقرة: عبدالناصر كان يعلم أن "الإخوان" يريدون دولة دينية وممولين من الاستعمار

الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، إن الجيش المصري تم اختراقه من قبل الجما



وأضاف شقرة، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن حسن البنا استطاع تجنيد مجموعة من ضباط الجيش، وعرف جمال عبد الناصر بذلك، وكان يعرف أنهم يريدون دولة دينية وممولين من الاستعمار وهو ما يرفضه "ناصر" الذي اتخذ قرارا بخروج الضباط المنتمين للإخوان والماركسيين من الجيش.



وتابع أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، أن الضباط الأحرار قرروا الابتعاد عن الحركات المدنية بحركتهم التي أطلقوا عليها "الحركة المباركة".

قالعات السياسية الأيدولوجية وقت ثورة يوليو، وكان حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، يدخل يصلي مع ضباط الصف والجنود.