جمال شقرة: عبدالناصر كان يعلم أن "الإخوان" يريدون دولة دينية وممولين من الاستعمار
الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:20 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، إن الجيش المصري تم اختراقه من قبل الجماعات السياسية الأيدولوجية وقت ثورة يوليو، وكان حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، يدخل يصلي مع ضباط الصف والجنود.
وأضاف شقرة، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن حسن البنا استطاع تجنيد مجموعة من ضباط الجيش، وعرف جمال عبد الناصر بذلك، وكان يعرف أنهم يريدون دولة دينية وممولين من الاستعمار وهو ما يرفضه "ناصر" الذي اتخذ قرارا بخروج الضباط المنتمين للإخوان والماركسيين من الجيش.
وتابع أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، أن الضباط الأحرار قرروا الابتعاد عن الحركات المدنية بحركتهم التي أطلقوا عليها "الحركة المباركة".
وأضاف شقرة، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن حسن البنا استطاع تجنيد مجموعة من ضباط الجيش، وعرف جمال عبد الناصر بذلك، وكان يعرف أنهم يريدون دولة دينية وممولين من الاستعمار وهو ما يرفضه "ناصر" الذي اتخذ قرارا بخروج الضباط المنتمين للإخوان والماركسيين من الجيش.
وتابع أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، أن الضباط الأحرار قرروا الابتعاد عن الحركات المدنية بحركتهم التي أطلقوا عليها "الحركة المباركة".
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