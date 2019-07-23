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عاجل.. العثور على رضيع داخل كيس بلاستيك داخل مستشفى صدفا في أسيوط

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 12:49 ص
عاجل.. العثور على رضيع داخل كيس بلاستيك داخل مستشفى صدفا في أسيوط
طفل رضيع - صورة أرشيفية
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سحر فاروق الحمداني
 
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عثر عامل نظافة بمستشفى صدفا المركزي في محافظة أسيوط، على طفل رضيع حديث الولادة داخل كيس بلاستيك وملقى داخل المستشفى.

كان العميد حمدي هاشم، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد بورود بلاغ من مدير مستشفى صدفا المركزي، بعثور أحد عمال المستشفى على طفل حديث الولاده داخل كيس بلاستيك، ملقى داخل المستشفى

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز إلى المستشفى وتبين صحة الواقعة، وتم وضع الطفل بالحضانة الخاصة بالمستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة ومعرفه ملابساتها.
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