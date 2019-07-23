نشرة أخبار الهلال السعودي اليوم الثلاثاء 23-7-2019: الزعيم يحسم صفقة كاريلو.. ويفقد آماله في خطف إدينيلسون









شهد اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث الهامة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، كان أبرزها حسم الزعيم لصفقة كاريلو، وإنهاء إنترناسيونال آمال الموج الأزرق في الحصول على خدمات إدينيلسون.





ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي الهلال السعودي على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23-7-2019 كالتالي:





الزعيم يحسم صفقة كاريلو





أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن تعاقده مع الدولي البيروفي أندريه كاريلو، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كاريلو هلالي هلالي.. مرحبًا بعودتك".





ووقع اللاعب على عقود انضمامه لنادي الهلال، لمدة أربع مواسم، بحضور فهد بن نافل رئيس النادي.





وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية" في وقت سابق، أن كاريلو وصل إلى النمسا تمهيدًا لتوقيع العقود رسميًا مع نادي الهلال، خلال الساعات القليلة الماضية.





وذكرت تقارير سابقة أيضًا من صحيفة "أبولا" البرتغالية، إلى أن الهلال حصل على موافقة بنفيكا من أجل الحصول على خدمات كاريلو مقابل 8.3 مليون يورو، وذلك مقابل تنازله عن نحو 70% من عقد اللاعب كاريلو لنادي الهلال، وسوف يظل النادي البرتغالي يملك 30 % من قيمة اللاعب في حالة رغب الهلال في بيعه لنادي آخر في السنوات المقبلة.





كاريلو يوجه رسالة لجماهير الهلال





وجه الدولي البيروفي أندريه كاريلو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، رسالة لجماهير الزعيم السعودي، عقب توقيعه مع الفريق فجر اليوم الثلاثاء.





ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لكاريلو معلقًا عليه: "أهلاً شباب، مشتاق لجميع جماهير الهلال⁩ أراكم قريبًا".





ووقع اللاعب على عقود انضمامه لنادي الهلال، لمدة أربع مواسم، بحضور فهد بن نافل رئيس النادي.





ويذكر أن كاريلو انضم إلى الزعيم السعودي في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، بناءًا على توصية البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الفريق في ذلك الوقت.





إنترناسيونال ينهي آمال الهلال في التعاقد مع إدينيلسون





أعلن نادي إنترناسيونال البرازيلي، عن تجديد تعاقده مع إدينيلسون دوس سانتوس، لاعب محور الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكان الهلال قد تقدم في وقت سابق بعرضين لضم إدينيلسون من صفوف الفريق البرازيلي، ولكن تم رفضهما من قبل إداراة الفريق البرازيلي.





وجدد إدينيلسون تعاقده مع الفريق ليستمر ضمن صفوفه حتى عام 2022، ليقطع الطريق تمامًا على آمال نادي الهلال لضمه.





ويذكر أن بعض التقارير الصحفية السعودية، تناولت في الفترة الماضية أخبارًا تفيد بتقدم الزعيم السعودي بعرض وصل إلى 4 مليون يورو، رغم أن قيمته التسويقية لاتتعدى مبلغ 3.5 مليون يورو.





العابد يطير لدبي لإجراء الفحوصات الطبية





غادر لاعب نادي الهلال السعودي لكرة القدم نواف العابد معسكر الفريق المقام بالنمسا مساء اليوم، متوجها إلى أبوظبي لإجراء بعض الفحوصات الطبية للوقوف على حالته البدنية.





وأعلن المركز الإعلامي للنادي، عن مغادرة العابد ومشاركة كلاً من سلمان الفرج، ومتعب المفرج، خلال التدريبات الجماعية استعدادًا لوديتي "برينلي وأودينيزي"، التي من المقرر أن يخوضها النادي في الايام القليلة المقبلة.



