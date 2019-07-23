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أحمد ياسر ريان: لقاء الزمالك لم يكن عاديا وهذا موقف الأهلي من عودتي

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 11:31 م
أحمد ياسر ريان: لقاء الزمالك لم يكن عاديا وهذا موقف الأهلي من عودتي
أحمد ياسر ريان
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أحمد شاكر
 
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أكد أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار إلى الجونة أن مباراة الزمالك الأخيرة في الدوري لم تكن عادية بالنسبة له على الإطلاق.

 

قال أحمد ياسر ريان ريان في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن المباراة كانت مهمة جدا له لأنه عائد من إصابة تكررت 4 مرات وتغيب على أثرها لمدة شهر ونصف.

 

وأضاف أحمد ياسر ريان: "كنت أريد أن أثبت قدرتي على اللعب، تعافيت من الإصابة تمامًا، لكن هذا سبب أهمية المباراة لي وليس أي شئ آخر، الجونة يواجه أي فريق بقوة وقدم أفضل مبارياته أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز".

 

وكشف أحمد ياسر ريان لاعب الجونة المعار من الأهلي، عن موقفه من العودة للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته إلى الفريق الساحلي.

 

وأشار إلى أن الأهلي لم يتواصل معه للعودة، مشيرًا إلى أنه إذا لم يكن لديه فرصة مع الأهلي فإنه يفضل الانتقال لفريق آخر على سبيل الإعارة لكن إذا احتاجه النادي فهو مستعد للبقاء.

 

وتابع ريان: "إذا رحلت عن الأهلي أفضل البقاء في الجونة، استفدت كثيرا من الفترة التي قضيتها بين صفوف الفريق".

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