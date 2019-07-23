جوارديولا يرد بقوة على منتقدي مانشستر سيتي

دافع بيب غوارديولا بشدة عن مانشستر سيتي ولاعبيه، بعد أن اتهمتهم وسائل إعلام صينية "بالتعالي"، خلال مشاركة بطل الدوري الإنجليزي في كأس آسيا الودية الأسبوع الماضي في نانغينغ وشنغهاي.





تعرض السيتي الذي شارك في بطولة ودية ضمت أندية نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون واندرارز ووست هام يونايتد، لانتقادات في وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا، التي زعمت أن غوارديولا ولاعبيه "افتقدوا الحماس" خلال فترة إقامتهم في الصين التي امتدت 5 أيام.





وقال بيب في هونغ كونغ قبل مواجهة فريق كيتشي المحلي غداً الأربعاء: "النادي خاض تجربة إيجابية خلال جولته الآسيوية حتى الآن، لا أتفق مع ما يتردد ويمكن قول إن ذلك ليس حقيقياً، حتى تقول مثل هذا الكلام ينبغي عليك أن تعلم بالضبط ماذا يجري داخل نادينا.





وأضاف: "اللاعبون قضوا وقتاً ممتعاً للغاية في شنغهاي، حضروا كافة الفعاليات التجارية، كل من قابلناه في فندق إقامة الفريق تعاملنا معه باحترام، ووقع اللاعبون على كل ما طلبته الجماهير، وكذلك التقطوا الصور معهم، كل ما طلبته الجماهير كنا مستعدين لتلبيته".





وتابع: "أدرك أن قدومنا إلى هنا تجربة مميزة لنا، من الصعب الحضور إلى آسيا خلال الموسم والتعامل مع ثقافة مختلفة، والذهاب للمطاعم والتعامل مع الناس، من المدهش السفر والتعرف على الشعوب الأخرى".





واختتم: "لا أفهم كيف يمكن للناس قول ذلك؟، ربما كان أحد الصحافيين منزعجاً لا أدري لماذا؟، لكن هذا بعيد تماماً عن الواقع".