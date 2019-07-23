محافظ البحر الأحمر يكلف بصخ المياه على مدار الـ ٢٤ بمنطقة حفر الباطن بالغردقة
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 11:22 م
محمد طه
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أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر؛ علي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة تشغيل مياه الشرب بمنطقة حفر الباطن طوال الـ ٢٤ ساعة يوميًا بدلًا من نظام المناوبات، كما أكد علي مجلس المدينة بسرعة تركيب البلدورات والانترلوك بشوارع منطقة حفر الباطن حتي تكون جاهزة للرصف والاسفلت، ويتم تنظيف المنطقة بالكامل.
وشدد محافظ البحر الأحمر علي سرعة تشغيل محطة الصرف الصحي رقم ٧ بشارع النصر ليتم سحب كافة مياه الصرف الصحي بمنطقة المستلزمات وتقسيم ناصر للمشروعات والكهف والمناطق المرتبطة بهذه المحطة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على مياه الصرف الصحي وكسحها بصفة مستمرة، والتخلص من أى ظواهر غير صحية من الممكن أن تؤثر على صحة الأهالى.
وأضاف محافظ البحر الأحمر علي ضرورة التنسيق بين كافة الجهات من مجلس المدينة والبيئة والصحة وهيئة وشركة مياه الشرب والصرف بالإضافة إلي مديرية الزراعة للعمل كمجموعة واحدة للانتهاء من كافة المشاكل المتعلقة بالصرف الصحي، للوقاية من انتشار الأمراض.
جاء ذلك خلال الإجتماع المطول مع عدد من المسئولين ورئيس مدينة الغردقة لبحث سبل القضاء على مشكلة الصرف الصحي.
وشدد محافظ البحر الأحمر علي سرعة تشغيل محطة الصرف الصحي رقم ٧ بشارع النصر ليتم سحب كافة مياه الصرف الصحي بمنطقة المستلزمات وتقسيم ناصر للمشروعات والكهف والمناطق المرتبطة بهذه المحطة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على مياه الصرف الصحي وكسحها بصفة مستمرة، والتخلص من أى ظواهر غير صحية من الممكن أن تؤثر على صحة الأهالى.
وأضاف محافظ البحر الأحمر علي ضرورة التنسيق بين كافة الجهات من مجلس المدينة والبيئة والصحة وهيئة وشركة مياه الشرب والصرف بالإضافة إلي مديرية الزراعة للعمل كمجموعة واحدة للانتهاء من كافة المشاكل المتعلقة بالصرف الصحي، للوقاية من انتشار الأمراض.
جاء ذلك خلال الإجتماع المطول مع عدد من المسئولين ورئيس مدينة الغردقة لبحث سبل القضاء على مشكلة الصرف الصحي.
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