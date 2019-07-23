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تركي آل شيخ يعلن مفاجآت جديدة بشأن مسابقات "القرآن والأذان العالمية"

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 11:16 م
تركي آل شيخ يعلن مفاجآت جديدة بشأن مسابقات القرآن والأذان العالمية
تركي ال شيخ
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أحمد مرعي
 
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أعلن تركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الثلاثاء، تمديد فترة التسجيل في مسابقات القرآن والأذان العالمية إلى 18 أغسطس المقبل.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “بعد التفاعل والإقبال الشديد على مسابقات القرآن والأذان العالمية بأكثر من ٣١ ألف مشاركة من ١٦٢ دولة قررنا اليوم مع اللجنة تمديد فترة التسجيل إلى ١٨ أغسطس لنتيح الفرصة لكل صاحب صوت جميل في تلاوة القرآن ورفع الأذان أن يشارك”.

ونشر رابط التسجيل في المسابقات، ودعا إلى التسجيل من خلال الرابط: https://quranathanawards.com

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