إنترناسيونال يقطع الطريق على الهلال السعودي لضم إدينيلسون









أعلن نادي إنترناسيونال البرازيلي، عن تجديد تعاقده مع إدينيلسون دوس سانتوس، لاعب محور الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكان الهلال قد تقدم في وقت سابق بعرضين لضم إدينيلسون من صفوف الفريق البرازيلي، ولكن تم رفضهما من قبل إداراة الفريق البرازيلي.





وجدد إدينيلسون تعاقده مع الفريق ليستمر ضمن صفوفه حتى عام 2022، ليقطع الطريق تمامًا على آمال نادي الهلال لضمه.





ويذكر أن بعض التقارير الصحفية السعودية، تناولت في الفترة الماضية أخبارًا تفيد بتقدم الزعيم السعودي بعرض وصل إلى 4 مليون يورو، رغم أن قيمته التسويقية لاتتعدى مبلغ 3.5 مليون يورو.



