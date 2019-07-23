وجه الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، رسالة ترحيب إلى القائد السابق لفريق روما الإيطالي، المخضرم دانييلي دي روسي، بعد انتقاله إلى صفوف بوكا جونيورز.



قال مارادونا: "لا أعرفك على المستوى الشخصي، لكنك بكل تأكيد ستنعم بالهدوء هنا".



وأضاف مارادونا في تصريحات تليفزيونية: "نراك هنا قريباً، أرسل لك قبلاتي وتحياتي لأسرتك".



وكان دي روسي (35 عاماً)، المولود بالعاصمة الإيطالية، قد سجل مشاركته الأولى ضمن صفوف روما في مباراة بدوري أبطال أوروبا في أكتوبر (تشرين الأول) 2001، عندما دفع به المدير الفني فابيو كابيللو حينذاك من مقعد البدلاء.



وخاض دي روسي 614 مباراة مع روما، ليكون ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق بعد نجم هجوم روما السابق فرانشيسكو توتي الذي خاض مع الفريق 786 مباراة، قبل أن يعلن اعتزاله في 2017.



وشارك دي روسي في 117 مباراة ضمن صفوف المنتخب الإيطالي، وتوج معه بلقب كأس العالم 2006، كما توج مع روما بلقب كأس إيطاليا في عامي 2007 و2008.