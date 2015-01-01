عاجل.. باريس يضع نيمار في ورطة كبيرة
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:55 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، أنه حتى الآن يبدو أن النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، صار أقرب للبقاء في باريس سان جيرمان الفرنسي.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أنه قد تم رفض العرض الوحيد الملموس من نادي برشلونة لضم نيمار، وهو (فيليبي كوتينيو + إيفان راكيتيتش + 40 مليون يورو).
وأكدت التقارير الفرنسية، أن نيمار قد اتخذ قراره وهو الرحيل، ولكن لن يذهب في صدام خاطئ مع ناديه الباريسي، في حال لم يستطيع تحقيق هدفه.
ومن الجدير بالذكر ان ليوناردو، المدير الرياضي للفريق العاصمي، قد أخبر نيمار أن عليه التقيد بقواعد الفريق.
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