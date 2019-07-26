التعليم العالي تنشر تعليمات خاصة لطلاب شهادة الدبلومة الأمريكية

أعلنت وزارة التعليم العالي، عن فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية يوم الجمعة الموافق 26/7/2019 حتى يوم الخميس الموافق 8/8/2019، وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً يومياً.





ونشرت الوزاة تعليمات خاصة لطلاب شهادة الدبلومة الأمريكية، والتي جاءت كالتالي:









الالتزام بإرســــال نسخـــــة إلكترونية Soft copy من نتائج امتحان (SAT.I & SAT.II ) من خلال حساب الطالب على موقع College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، مع الالتزام بالتعليمات التي سيتم إعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت بهذا الشأن، والطالب الذي لن تصل نتيجة درجات امتحان (SAT.I & SAT.II ) الخاصة به لن يتم ترشيحه وسيحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين.





■ ما هي طرق التعرف علي نتيجة الترشيح؟

● النتائج ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

● يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع.





ملحوظة هامة