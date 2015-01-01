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مقتل قائد من طالبان إثر غارة جوية أمريكية جنوب شرقى أفغانستان

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:39 م
مقتل قائد من طالبان إثر غارة جوية أمريكية جنوب شرقى أفغانستان
طالبان
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وكالات
 
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شنت القوات الأمريكية فى أفغانستان غارة جوية على إقليم غازنى جنوب شرقى البلاد؛ مما أسفر عن مقتل أحد قادة حركة طالبان وعدد من العناصر التابعة للتنظيم.

وذكر فيلق "ثندر 203" التابع للقوات الأفغانية - في بيان أوردته وكالة "خامة برس" للأنباء اليوم الثلاثاء - أن الغارة الأمريكية استهدفت منطقة تاسان بإقليم غازني وأسفرت عن مقتل قائد من طالبان و5 مسلحين آخرين.
ولم يحدد البيان هوية هذا القائد القتيل خلال الغارة الجوية.

كما ذكر البيان أن القوات الأفغانية اشتبكت مع مسلحي طالبان في منطقة قاراباغ بنفس الإقليم؛ مما أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين وإصابة 3 آخرين.

كما لقى ما لا يقل عن اثنين من طالبان مصرعهما فيما أصيب ستةٌ آخرون إثر اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية في منطقة آب باند بإقليم غازني.

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