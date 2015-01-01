ميلان يقترب بشدة من حسم صفقة هجومية مميزة
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:32 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
يواصل نادي ميلان الإيطالي مساعيه من أجل التعاقد مع مهاجم مميز، بجانب كريزستوف بياتيك، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سكاي ايطاليا" فإن ميلان قدم ٤٠ مليون يورو من أجل أنخيل كوريا، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.
لكن اتليتكو طلب أن يكون هناك مبلغ أكبر للمتغيرات (١٠ مليون متغيرات سهلة و٧ مليون صعبة )، وسيسافر مسؤولو ميلان الى مدريد قريبا محاولة لخفض السعر قليلا واغلاق الصفقة.
Advertisements
المزيد عن: ميلان صفقات ميلان انخيل كوريا اخبار اتلتيكو مدريد اتلتيكو مدريد
- كوريا يدون رقما مميزا مع أتلتيكو مدريد
- كالينيتش يقترب من أتلتيكو مدريد.. جاميرو إلي فالنسيا
- كالينيتش يقترب من أتلتيكو مدريد مقابل 18 مليون يورو
- إنتر ميلان يواصل الضغط للتعاقد مع فرساليكو
- ميلان يقترب من ضم هدف ريال مدريد
- أتلتيكو مدريد يقترب من خطف صفقة الريال
- إنتر ميلان يواصل مساعيه للتعاقد مع لوكاكو
- مهاجم أتلتيكو مدريد على رادار ولفرهامبتون
- كوريا يقرب نجم الملكي من أتلتيكو مدريد