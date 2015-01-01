ميلان يقترب بشدة من حسم صفقة هجومية مميزة

يواصل نادي ميلان الإيطالي مساعيه من أجل التعاقد مع مهاجم مميز، بجانب كريزستوف بياتيك، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "سكاي ايطاليا" فإن ميلان قدم ٤٠ مليون يورو من أجل أنخيل كوريا، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.



