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ميلان يقترب بشدة من حسم صفقة هجومية مميزة

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 09:32 م
ميلان يقترب بشدة من حسم صفقة هجومية مميزة
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عمر عبدالعزيز
 
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يواصل نادي ميلان الإيطالي مساعيه من أجل التعاقد مع مهاجم مميز، بجانب كريزستوف بياتيك، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سكاي ايطاليا" فإن ميلان قدم ٤٠ مليون يورو من أجل أنخيل كوريا، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

لكن اتليتكو طلب أن يكون هناك مبلغ أكبر للمتغيرات (١٠ مليون متغيرات سهلة و٧ مليون صعبة )، وسيسافر مسؤولو ميلان الى مدريد قريبا محاولة لخفض السعر قليلا واغلاق الصفقة.
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