الكاف يحدد مواعيد مباريات مصر بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا





أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة المالاجاشي أحمد أحمد، عن مواعيد مباريات المنتخب الوطني الأول، خلال التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.





وكانت قرعة التصفيات أوقعت المنتخب الوطني، بمجموعة تضم منتخبات كلا من "جزر القمر وكينيا وتوجو".





وكان المنتخب الوطني خرج من دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية، للبطولة التي استضافتها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الحالي.





وجاءت مواعيد مباريات مصر في التصفيات كالآتي:-





الجولة الأولى: يوم 11 نوفمبر 2019 ضد كينيا في مصر.





الجولة الثانية: يوم 19 نوفمبر 2019 ضد جزر القمر خارج مصر .





الجولة الثالثة: يوم 31 أغسطس 2020 ضد توجو في مصر.





الجولة الرابعة: يوم 8 سبتمبر 2020 مع توجو خارج مصر.





الجولة الخامسة: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020 مع كينيا خارج مصر.





الجولة السادسة: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020 مع جزر القمر في مصر.