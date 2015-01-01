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رسميًا.. الرائد السعودي يفسخ تعاقده مع محمد عطوة

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:37 م
رسميًا.. الرائد السعودي يفسخ تعاقده مع محمد عطوة
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علاء خليف
 
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أعلنت إدارة نادي الرائد السعودي فسخ التعاقد مع اللاعب المصري محمد عطوة بالتراضي بين الطرفين خلال الفترة الحالية.


ونشر الرائد السعودي بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيه: " وقعت إدارة نادي الرائد هذا اليوم مخالصة مالية مع لاعب الفريق المصري " محمد عطوة " بالتراضي بين الطرفين وقدمت الإدارة شكرها للاعب على ماقدم خلال الفترة الماضية مع تمنياتها للاعب بالتوفيق في حياته المستقبلية".


محمد عطوة (29 عامًا) لعب في أندية الترسانة والمقاصة والاتحاد السكندري، وانتقل لصفوف الرائد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018.


ولعب "عطوة" 39 مباراة مع الرائد السعودي بمختلف البطولات بواقع (3391 دقيقة لعب)، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.


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