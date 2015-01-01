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عاجل.. نجم الأهلي يُعلن العصيان ويقرر عدم العودة للتدريبات بعد استبعاده من مواجهتي المقاولون والزمالك

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:30 م
عاجل.. نجم الأهلي يُعلن العصيان ويقرر عدم العودة للتدريبات بعد استبعاده من مواجهتي المقاولون والزمالك
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الفجر الرياضي
 
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انفعل صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، داخل غرفة خلع ملابس الفريق الأحمر بعد علمه بقيام المدير الفني لاسارتي باستبعاده من قائمة فريقه لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك.

وقام اللاعب بحزم حقائبه بعدما انهرط ف البكاء، وأعلن عدم عودته للتدريبات مرة أخرى اعتراضًا على عدم مشاركته في المباريات طوال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غداً الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
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