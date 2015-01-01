وزيرة الهجرة: التواجد مع المصريين في الخارج ومساندتهم صميم عملي
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:24 م
أمنية فوزي
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أشادت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، باحتفالات المصريين بالخارج في كندا، قالة: "كانت لحظة وطنية جميلة أمس أمام برلمان أونتاريو".
وتابعت "مكرم"، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء،: "لحظة رفع العلم المصري والسلام الوطني كانت لحظات جميلة".
وأضافت: "سعيدة بعمل الجالية المصرية في كندا، وكان يجب أن أساندهم في جهودهم لإعلاء شأن الوطن"، مؤكدة أن التواجد مع المصريين في الخارج ومساندتهم صميم عملها.
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