وزيرة الهجرة: التواجد مع المصريين في الخارج ومساندتهم صميم عملي

أشادت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، باحتفالات المصريين بالخارج في كندا، قالة: "كانت لحظة وطنية جميلة أمس أمام برلمان أونتاريو".





وتابعت "مكرم"، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء،: "لحظة رفع العلم المصري والسلام الوطني كانت لحظات جميلة".



