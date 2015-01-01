تفاصيل مصرع طفل غرقًا في ترعة المنصورية بالدقهلية

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لقي طفل مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة أسفل كوبري الدراسات المنشأ حديثا بتكلفة 19 مليون جنيه،"ترعة المنصورية وهرعت سيارة الإسعاف والإنقاذ النهرى للبحث عن جثة الطفل.



وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بغرق طفل في ترعة المنصورية، وانتقلت قووة أمنية من قسم ثان المنصورة ورجال الإسعاف والإنقاذ النهرى ولا تزال أعمال البحث مستمرة في مياه الترعة.



وأكد شاهد عيان أن الطفل نزل ترعة المنصورية للاستحمام هربا من الحر ولعدم اجادته السباحة لقي مصرعه غرقا، وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة.