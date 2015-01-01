نشأت الديهي: "أسوأ مكان في جهنم محجوز للإخوان"
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:06 م
هدى عبدالرازق
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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر تدافع عن الدين من الذين يدعوا ظلما وبهتانا أنهم رجال دين.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن تدين الرئيس عبدالفتاح السيسي لا ينال إعجاب تنظيم الإخوان لأنه ليس على مزاجهم.
وتابع "الديهي": "الإخوان عاوزين إيمان الرئيس السيسي يبقي على مزاجهم، هما عاوزين دين زي دين حسن البنا، عملوه إله من عجوه حسن البنا وبيعبدوه وعاوزين يطوفوا حوله".
واستطرد "الديهي"،:" ربما إحنا مش محظوظين في هذا الزمان إننا شوفنا خلقة الإخوان، لكن من جانب آخر إحنا جيل محظوظ أننا شوفنا لحظات الانكسار بتاعتهم، الإخوان بيتعاملوا كأنهم معاهم توكيلات من الله، أسوأ مكان في جنهم محجوز للإخوان".
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