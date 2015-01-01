ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نشأت الديهي: "أسوأ مكان في جهنم محجوز للإخوان"

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 08:06 م
نشأت الديهي: أسوأ مكان في جهنم محجوز للإخوان
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر تدافع عن الدين من الذين يدعوا ظلما وبهتانا أنهم رجال دين.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن تدين الرئيس عبدالفتاح السيسي لا ينال إعجاب تنظيم الإخوان لأنه ليس على مزاجهم.

وتابع "الديهي": "الإخوان عاوزين إيمان الرئيس السيسي يبقي على مزاجهم، هما عاوزين دين زي دين حسن البنا، عملوه إله من عجوه حسن البنا وبيعبدوه وعاوزين يطوفوا حوله".

واستطرد "الديهي"،:" ربما إحنا مش محظوظين في هذا الزمان إننا شوفنا خلقة الإخوان، لكن من جانب آخر إحنا جيل محظوظ أننا شوفنا لحظات الانكسار بتاعتهم، الإخوان بيتعاملوا كأنهم معاهم توكيلات من الله، أسوأ مكان في جنهم محجوز للإخوان".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة
1
x
12:30
2
تشيلسي