نشأت الديهي: "أسوأ مكان في جهنم محجوز للإخوان"

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر تدافع عن الدين من الذين يدعوا ظلما وبهتانا أنهم رجال دين.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن تدين الرئيس عبدالفتاح السيسي لا ينال إعجاب تنظيم الإخوان لأنه ليس على مزاجهم.





وتابع "الديهي": "الإخوان عاوزين إيمان الرئيس السيسي يبقي على مزاجهم، هما عاوزين دين زي دين حسن البنا، عملوه إله من عجوه حسن البنا وبيعبدوه وعاوزين يطوفوا حوله".



