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مانشستر يونايتد يقدم عرضًا جديدًا لضم نجم نيوكاسل

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 07:06 م
مانشستر يونايتد يقدم عرضًا جديدًا لضم نجم نيوكاسل
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، أنه يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتقديم عرض جديد لضم شون لونجستاف لاعب نيوكاسل يونايتد، خلال الصيف الحالي.

وذكرت صحيفتي "ميرور وتايمز" البريطانيتين، فإن يونايتد ينوي تقديم ٣٠ مليون جنيه استرليني لاجل لونجستاف، ولكن إدارة نيوكاسل تُقيّم اللاعب بمبلغ يقدّر بـ ٥٠ مليون جنيه استرليني.

ومن الجدير بالذكر ان أولي جونار سولشاير، مدرب الشياطين الحمر يضع التعاقد مع لونجستاف ضمن أولوياته، لتدعيم خط الوسط.

ومن جهته، يأمل لونجستاف يأمل في أن تتم صفقة انتقاله لمانشستر يونايتد، ومن ثم فإن النادي يفكر في تقديم عرض جديد بمبلغ أكبر بعد أن تم رفض العرض الأول بقيمة 20 مليون جنيه استرليني
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