مانشستر يونايتد يقدم عرضًا جديدًا لضم نجم نيوكاسل
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 07:06 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
كشفت تقارير صحفية بريطانية، أنه يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتقديم عرض جديد لضم شون لونجستاف لاعب نيوكاسل يونايتد، خلال الصيف الحالي.
وذكرت صحيفتي "ميرور وتايمز" البريطانيتين، فإن يونايتد ينوي تقديم ٣٠ مليون جنيه استرليني لاجل لونجستاف، ولكن إدارة نيوكاسل تُقيّم اللاعب بمبلغ يقدّر بـ ٥٠ مليون جنيه استرليني.
ومن الجدير بالذكر ان أولي جونار سولشاير، مدرب الشياطين الحمر يضع التعاقد مع لونجستاف ضمن أولوياته، لتدعيم خط الوسط.
ومن جهته، يأمل لونجستاف يأمل في أن تتم صفقة انتقاله لمانشستر يونايتد، ومن ثم فإن النادي يفكر في تقديم عرض جديد بمبلغ أكبر بعد أن تم رفض العرض الأول بقيمة 20 مليون جنيه استرليني
Advertisements
المزيد عن: نيوكاسل مانشستر يونايتد لونجستاف صفقات مانشستر يونايتد
- مانشستر يونايتد يكافئ "سولشاير" بعقد جديد
- سولشاير يطالب بضم نجم تشيلسي المظلوم
- مانشستر يونايتد يضحي بـ"دي خيا"
- مانشستر يونايتد يقترب من ضم نجم نيوكاسل
- مانشستر يونايتد يحدد الأسماء المطلوبة لتدعيم خط الوسط
- نجم أرسنال على أعتاب مانشستر يونايتد
- بأوامر سولشاير.. مانشستر يونايتد يقدم عرضه الأول للتعاقد مع بديل بوجبا
- مانشستر يونايتد يوجه ضربة قاصمة لـ بوجبا.. واللاعب يتوسل بـ سولشاير
- سولشاير يطلب 3 صفقات في اليونايتد