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مانشستر يونايتد يقترب من حسم التعاقد مع خليفة بوجبا

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 06:51 م
مانشستر يونايتد يقترب من حسم التعاقد مع خليفة بوجبا
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت صحيفة "سكاي سبورت" البريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مهتم بالتعاقد مع النجم الدولي البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب سبورتينج لشبونة، واللاعب من جانبه يريد اللعب في انجلترا.

وقال برونو فيرنانديز في تصريحات صحفية: "هل ستكون هذه مباراتي الأخيرة مع سبورتينج؟ لا أعلم، هذا القرار يعود للمدرب على كل حال". 

وأضاف: "قلت بأنني أرغب باللعب في انجلترا، لكن هذا ليس أمراً مهماً الآن. قد يكون هذا موسمي الأخير هنا عندما يقرر النادي، لست أنا المسؤول عن ذلك".
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