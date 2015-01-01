مانشستر يونايتد يقترب من حسم التعاقد مع خليفة بوجبا

كشفت صحيفة "سكاي سبورت" البريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مهتم بالتعاقد مع النجم الدولي البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب سبورتينج لشبونة، واللاعب من جانبه يريد اللعب في انجلترا.





وقال برونو فيرنانديز في تصريحات صحفية: "هل ستكون هذه مباراتي الأخيرة مع سبورتينج؟ لا أعلم، هذا القرار يعود للمدرب على كل حال".



