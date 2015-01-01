هذا هو أفضل من جسد شخصية جمال عبد الناصر في السينما المصرية

تحل اليوم الذكرى الـ67 لثورة يوليو المجيدة، وشاهدنا في الأفلام السينمائية المصرية والشاشات الصغيرة، العديد من الأبطال الذين قاموا بتجسيد شخصية جمال عبد الناصر، وخاصة في الفترة من ثورة يوليو وحتى توليه رئيسا للجمهورية بعد فترة حكم الرئيس محمد نجيب القصيرة، وقد جسد الفنان القدير أحمد ذكي شخصية جمال عبد الناصر ويعتبر من أروع الفنانين الذين جسدوا الشخصية كما تجب أن تكون.

فقد جسد الفنان القدير الراحل أحمد زكي شخصية الزعيم جمال عبد الناصر، في فيلم "ناصر 56"، إنتاج عام 1996، تأليف محفوظ عبد الرحمن، ومن إخراج محمد فاضل، ومن إنتاج التليفزيون المصرى، وتمكن الإمبراطور أحمد ذكي من إبراز الملامح النفسية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر وتقمص حالته بشكل مبهر.

وتدور كواليس الفيلم حول تاريخ الشعب المصرى، وحياة عبد الناصر العائلية والخطب التي ألقاها وعلاقته بأعضاء مجلس قيادة الثورة وتأميمه قناة السويس فى عام 1956، وهو القرار الذي تسبب في نشوب "العدوان الثلاثي" على مصر.





وزار المهندس عبد الحكيم عبد الناصر وعدد من المشاهير والمواطنين والشخصيات العامة ومحبي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لزيارة ضريح الزعيم الراحل، في ذكرى ثورة 23 يوليو، حاملين الورود قارئين الفاتحة وحاملين الصور التي تعبر عن حبهم للزعيم واحتفالهم بالثورة.

ومن الجدير بالذكر أن ضريح الزعيم الراحل عبد الناصر يقع في داخل مسجد كوبري القبة الخيري في منطقة كوبري القبة بالقاهرة، وقد بدأ العمل في المسجد عام 1962، وكانت أرضه مهداة من الدولة لجمعية كوبري القبة الخيرية بإيجار رمزي قدره جنيه واحد سنويًا.



