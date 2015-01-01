مانشستر يونايتد يرصد 80 مليون لضم صفقة من العيار الثقيل
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 06:43 م
عمر عبدالعزيز
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يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساعيه لتدعيم خط هجومه، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، وخاصة لقرب رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو.
وأفادت التقارير أن مانشستر يونايتد ينضم للأندية المهتمة بـ النجم الإيفواري المتألق نيكولاس بيبي، لاعب ليل الفرنسي، ويقدم عرضاً بحوالي 80 مليون يورو.
ووفقًا لما ذكرت صحيفة "La Voix du Nord" فإن مانشستر يونايتد يتصدر الآن سباق الفوز بخدمات بيبي، خلال الصيف الحالي.
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