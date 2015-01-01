نتالي بورتمان ستكون أول سيدة تستحوذ على قوة THOR بأفلام MARVEL
الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 06:40 م
أحمد جمال أحمد
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أعلنت استوديوهات MARVEL على لسان رئيسها "كيفين فيجي" فجر اليوم الأحد ضمن فعاليات مؤتمر "كوميك كون" بمدينة سان دييجو الأمريكية عن تفاصيل المرحلة الرابعة من عالمها السينمائي بكشفها عن أسماء الأفلام والمسلسلات التي ستعرض ضمن هذه المرحلة.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن المرحلة ستتضمن 6 أفلام و 5 مسلسلات، منها أجزاء جديد تكميلية لأفلام من مراحل عالم MARVEL السينمائي السابقة، والمسلسلات ستكون لشخصيات مشتقة من أفلام المراحل السابقة أيضا.
وظهرت النجمة نتالي بورتمان ضمن فريق عمل الجزء الرابع من فيلم THOR، لتعود لشخصيتها التي ظهرت بها في الجزئين الأول والثاني مع النجم كريس هيمسورث.
كما ستكون نتالي أول سيدة تظهر بقوة شخصية THOR، وتحمل مطرقة ميولنير الشهيرة، ضمن سياسة استديوهات مارفل لزيادة عدد البطولات النسائية بأفلامها المستقبلية.
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