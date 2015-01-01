محمد مجدي أفشة.. الغالي ثمنه فيه ولا عزاء لضحايا الأهلي

اقترب محمد مجدي أفشة لاعب وسط فريق بيراميدز من الانتقال إلى النادي الأهلي لمدة 4 مواسم بداية من فترة الانتقالات الصيفية.

ويحصل مجدي أفشة على 28 مليون جنيه في 4 مواسم مضاف إليها قيمة الضرائب مع وجوب مشاركة أفشة في 75% من المباريات للحصول على نسبة المشاركة كاملة.

ويصل إجمالي ما يحصل عليه مجدي أفشة بعد خصم الضرائب إلى 22 مليون جنيه و500 ألف جنيه.

أفشة مع بيراميدز





لعب أفشة 23 مباراة مع بيراميدز بواقع 1501 دقيقة كان معظمها كبديل بعد التعاقد مع عبد الله السعيد وسجل أفشة خمسة أهداف وصنع 6 آخرين، مساهمًا في 11 هدفًا

وصنع أفشة 23 فرصة تسجيل على مرمى المنافسين، وقام بـ18 مراوغة ناجحة، و6 عرضيات صحيحة و47 تسديدة ونجح في قطع الكرة 57 مرة

أفشة مع إنبي في 2018





لعب أفشة مع إنبي قبل انتقال إلى بيراميدز 25 مباراة بواقع 2031 دقيقة وسجل 6 أهداف وصنع 4 أهداف و18 فرصة وسدد 58 تسديدة منها 15 على المرمى وراوغ 47 مرة ولعب 32 كرة عرضية

مميزات أفشة

يجيد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب كعبد الله السعيد ويمتاز بحبه الدائم لاختراق منطقة جزاء المنافسين إلى جانب التمريرات البينية الحاسمة والقدرة على التحكم في منطقة المناورات وهي شخصية القائد التي افتقدها الأهلي في هذا المركز منذ رحيل السعيد كما يجيد أفشة أداء دور عمرو السولية لاعب الأهلي بجوار حسام عاشور ويتميز بالجرأة الشديدة في الاختراق واللعب على المرمى بخلاف ثنائي القلعة الحمراء.