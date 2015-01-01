جميلة الشيحي : عرض "ولد شكون" لا يتضمن كلاما بذيئا بل "إيحاءات جنسية" فقط

أكدت الممثلة التونسية جميلة الشيحي وجود حملة ممنهجة ضدها وضد مسرحية “ولد شكون” وبيّنت أن جمهور مهرجان صفاقس الدولي تفاعل بشكل ايجابي مع المسرحية وأوضحت أنها تحترم قرار عدد منهم بعدم مواصلة مشاهدتها. كما كذّبت الشيحي خلال مداخلتها في برنامج “Jawhara By Night” ما روج حول إيقاف عرض المسرحية مبيّنة أن “ولد شكون” عمل مسرحي يتناول جوانب عديدة من حياة المرأة وهو ما فرض استخدام ملابس واكسسوارات تتماشى مع الشخصيات الرئيسية والمراحل التي مرت بها.

وأوضحت الممثلة التونسية أن العمل لم يتضمن كلاما بذيئا بل مجرد “إيحاءات” ضرورية للتعبير عن الحالة النفسية للشخصيات التي تجسدها في مسرحيتها.