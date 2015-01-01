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جوهر بن مبارك : " يجب على رئيس الحكومة اصدار القانون الإنتخابي بنفسه

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:44 م
جوهر بن مبارك : يجب على رئيس الحكومة اصدار القانون الإنتخابي بنفسه
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محمد وليد الجموسي
 
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كشف استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلة على قناة التاسعة ان رئيس الجمهورية عليه ان يوقع على القانون الانتخابي وفق القانون مضيفا ” اذا امتنع الرئيس عن القيام بمهامه يمكن لرئيس الحكومة ان يقوم بالتوقيع واصدار التعديلات بالرائد الرسمي.
واضاف جوهر بن مبارك ” رئيس الجمهورية اصبح يعتدي على سلطة لم يمنحها له الدستور وذلك برفض التوقيع على التعديلات.
وتابع جوهر بن مبارك ” يمكن لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ان يتولى مهام الرئيس لان القانون يمنح له الاحقية في ذلك. 
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