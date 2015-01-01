جوهر بن مبارك : " يجب على رئيس الحكومة اصدار القانون الإنتخابي بنفسه

كشف استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلة على قناة التاسعة ان رئيس الجمهورية عليه ان يوقع على القانون الانتخابي وفق القانون مضيفا ” اذا امتنع الرئيس عن القيام بمهامه يمكن لرئيس الحكومة ان يقوم بالتوقيع واصدار التعديلات بالرائد الرسمي.

واضاف جوهر بن مبارك ” رئيس الجمهورية اصبح يعتدي على سلطة لم يمنحها له الدستور وذلك برفض التوقيع على التعديلات.