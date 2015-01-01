ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بيل مهددًا ريال مدريد: لن أرحل إلا بهذه الطريقة !

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 05:36 م
بيل مهددًا ريال مدريد: لن أرحل إلا بهذه الطريقة !
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
أخبر النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن الطريقة التي يريد بها مغادرة النادي الملكي، خلال الصيف الحالي.

وكشفت التقارير أن جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل، قد أوضح من خلال شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية أن بيل لن يغادر ريال مدريد على سبيل الإعارة.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قد أخبر صراحة بانه استبعد النجم الويلزي من خططه، ومن ثم لم يشركه في المباراة الأولى أمام بايرن ميونيخ.
Advertisements
المزيد عن: زيدان وبيل ريال مدريد وبايرن ميونيخ رحيل بيل جاريث بيل الراحلين عن ريال مدريد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة
1
x
12:30
2
تشيلسي