بيل مهددًا ريال مدريد: لن أرحل إلا بهذه الطريقة !

أخبر النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن الطريقة التي يريد بها مغادرة النادي الملكي، خلال الصيف الحالي.



وكشفت التقارير أن جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل، قد أوضح من خلال شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية أن بيل لن يغادر ريال مدريد على سبيل الإعارة. وكشفت التقارير أن جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل، قد أوضح من خلال شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية أن بيل لن يغادر ريال مدريد على سبيل الإعارة.



