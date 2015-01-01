مضيق هرمز.. صراع بين إيران وبريطانيا وأمريكا

يشهد مضيق هرمز، صراعًا بين إيران والولايات المتحدة، بعد تعرض ناقلات نفط قرب المضيق لتفجيرات اتهمت أمريكا إيران بالتورط فيها، لتنضم بريطانيا إلى الصراع بعد احتجازها ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق.





وكان الحرس الثورى الإيراني، أعلن أنه "صادر" ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز.

الولايات المتحدة تسعى لبناء تحالف دولي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنه سيشمل دولا من جميع أنحاء العالم.





وأضاف بومبيو، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "العربية" الإخبارية، أن واشنطن تعمل على تغيير سلوك قادة طهران، وتسعى لتشكيل تحالف يقوم بدوريات في مضيق هرمز من أجل بقاء الممرات البحرية مفتوحة، موضحا أن دولا من جميع أنحاء العالم ستشارك بهذا التحالف.





تشكيل قوة أوروبية لضمان الملاحة

بينما أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أنّ بلاده ستسعى لتشكيل قوة حماية بحرية أوروبية في الخليج بعدما احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز، بيد أنه شدد في الوقت نفسه على أنّ لندن لا تسعى لمواجهة مع إيران.





وقال هانت،"سنسعى الآن إلى تشكيل مهمّة حماية بحرية أوروبية لضمان العبور الآمن الطواقم والشحنات في هذه المنطقة الحيوية"، مضيفًا "سنسعى إلى تشكيل هذه القوة.. لكنها لن تكون جزءًا من سياسة الضغوط القصوى الأميركية على إيران".





إيران: لا نسعى لمواجهة مع بريطانيا

أما طرف الصراع الآخر، قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن بلاده لا تسعى إلى أي مواجهة مع بريطانيا وسط أزمة احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة نفط تحمل علم بريطانيا في مضيق هرمز.





وأوضح ظريف، أن احتجاز الناقلة "ستينا امبيرو" في مضيق هرمز لم يكن ردًا على احتجاز ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق منذ أسبوعين.



