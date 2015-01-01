دياز يكشف حقيقة توليه تدريب منتخب السعودية

تحدث الأرجنتيني "إيميليانو دياز" نجل المدرب "رامون دياز" ومساعده حول حقيقة تولى والده تدريب منتخب الأخضر السعودي في الفترة المقبلة، وذلك بعدما رحل دياز في الفترة الأخيرة عن تدريب نادي بيراميدز المصري.

وأوضح "إيميليانو" بأن والده لم يتلقى أي عروض لتدريب منتخب السعودية حتى هذه اللحظة، ولم يتلقى إي إتصالات من جانب مسؤولى الاتحاد السعودي للحديث حول هذا الشأن.





وفي تصريحات لقناة العربية، قال إيمليانو دياز: "في الحقيقة، سنكون سعداء في حال عدنا إلى السعودية مرة أخرى بعد الفترة الجميلة بالنسبة لنا هنا في المملكة العربية السعودية".





ويذكر بأن المدرب الأرجنتيني "رامون دياز" يملك خبرات كبيرة في الدوري السعودية، حيث حقق الثنائية المحلية مع الهلال في موسم 2016-2017، وبعدها عاد لتدريب نادي اتحاد جدة السعودي ولكنه رحل عن النادي بعد 3 شهور فقط.